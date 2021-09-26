Gururumuzsunuz

ABD'DEKİ Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı bir kez daha gururumuz oldu. Ekibimiz, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı. Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımımız, bronz madalyayı kaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcularımızı tebrik etti, başarılarının da devamını diledi.