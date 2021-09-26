Manisa FK paraşütsüz

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor karşısında da umduğunu bulamadı. Oynadığı son 3 maçı kaybeden Manisa temsilcisi, İstanbul ekibine de 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü. 7. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in son derece müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti: 1-0.

BAŞKA GOL OLMADI

36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. 90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruş kaleci Burak'ta kaldı. Manisa FK maçı 1-0 kaybetti.