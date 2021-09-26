  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK paraşütsüz

Manisa FK paraşütsüz

TFF 1. Lig’de son 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, deplasmanda lider Ümraniyespor’a da mağlup oldu.

Manisa FK paraşütsüz

26.9.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor karşısında da umduğunu bulamadı. Oynadığı son 3 maçı kaybeden Manisa temsilcisi, İstanbul ekibine de 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü. 7. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in son derece müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti: 1-0.

BAŞKA GOL OLMADI
36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. 90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruş kaleci Burak'ta kaldı. Manisa FK maçı 1-0 kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK paraşütsüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.