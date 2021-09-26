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Potada derbi günü

ING Basketbol Süper Ligi’nde Petkimspor ile Pınar Karşıyaka 15.30’da kozlarını paylaşacak

Potada derbi günü

26.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında bugün Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulduktan sonra yeni sezon öncesi Kestutis Kemzura'yla yollarını ayırıp antrenörlük görevine Can Sevim'i getiren Petkimspor, kadrosunu tamamen yeniledi. Petkimspor Antrenörü Can Sevim, lige iyi başlamak istediklerini belirterek, "Çok zor bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenmek istiyoruz" diye konuştu. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ise giden oyuncuların yerlerini doldurduklarını belirtti. Sarıca, "Lige iyi başlamak bizim için çok önemli. Kazanarak yola devam edeceğiz" dedi.

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