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TSYD Kupası Arkas Spor’un

İzmir ekibi finalde Ziraat Bankkart’ı 3-1 yenerek Voleybol Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı

TSYD Kupası Arkas Spor’un

26.9.2021

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 3'üncü ve son gününde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Arkas Spor'a şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.

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