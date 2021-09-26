TSYD Kupası Arkas Spor’un

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 3'üncü ve son gününde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Arkas Spor'a şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.
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