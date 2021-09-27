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Buca son anda

Sarı-lacivertliler, Uşakspor karşısında 21. dakikada Onurcan’ın golü ile yenik duruma düştü. Fırtına, 48. dakikada Tunç eşitliği sağladı, 90+7. dakikada da Mustafa’nın golüyle güldü.

Buca son anda

27.9.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Ege derbisinde deplasmanda Uşakspor'u son dakikada bulduğu golle yenmeyi başardı. 21'de Ömer'in ortasında Bucaspor defansından seken topu Onurcan ağlara gönderdi: 1-0. 28'de Ömer'in sert şutunda Gökhan topu kornere attı. 48'de ani gelişen Bucaspor 1928 atağında topla buluşan Tunç güzel bir gol attı: 1-1. 65'te Bucaspor 1928 atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

MUSTAFA HATAYI AFFETMEDİ
69'da sağ kanattan gelişen Bucaspor 1928 atağında Alper Kadir'in ortasında ceza sahası içinde Mehmet Fuat kafayı vurdu, top kaleci Amir'de kaldı. 90+2 Berke sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girer girmez pasını verdi, Onur'un şutunda meşin meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla dışarıya çıktı. 90+7'de ev sahibi ekipte Erol topu ayağının altından kaçırdı, Mustafa hatayı affetmedi. 1-2. Maçı Buca 2-1 kazandı.

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