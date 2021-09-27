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Haberler Spor Denizli elinden kaçırdı

Denizli elinden kaçırdı

Anadolu Efes karşısında etkili bir oyun sergileyen yeşil-siyahlı ekip galibiyeti son anda kaçırdı.

Denizli elinden kaçırdı

27.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk haftada son şampiyon Anadolu Efes karşısına çıkan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, güçlü rakibine kök söktürdü, uzatmada 94-93 mağlup olmasına rağmen mücadelesiyle gelecek haftalar adına umut verdi. Müthiş çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 86-86 eşitlikle geçildi. Uzatmada rakibine 94-93 mağlup olan yeşilsiyahlılar, daha ilk haftadan ligde bu sezon ses getireceğini gösterdi. Denizli ekibinin başantrenörü Zafer Aktaş, "Elbette zor maç olacağını biliyorduk. Güçlü rakibimize karşı takım halinde iyi bir reaksiyon gösterdik. Ben daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

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