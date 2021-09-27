Mete ve Yasemin madalya alamadı

DÜNYA Okçuluk Şampiyonası'nda çiftlerde bronz madalya alan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz bireysel de madalya almayı başaramadı. İlk olarak Yasemin yarışırken, milli sporcumuz çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli An San'a 6-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Mete ise yarı finale kadar başarıyla mücadele etti. Yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybeden milli sporcumuz, bronz madalya maçına çıktı. Üçüncülük maçında olimpiyat finalinde yendiği Amerikalı Brady Ellison'a 6-2 kaybeden Mete madalyayı kaçırdı.