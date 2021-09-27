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Zafer Hamilton’ın

Rusya Grand Prix’sini kazanan Mercedes pilotu, hem kariyerinin 100. galibiyetini aldı hem de liderliğe yükseldi.

Zafer Hamilton’ın

27.9.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Sezonun on beşinci mücadelesi, Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı. 4. cepten kalktığı yarışı 2. sırada götüren Hamilton, takımının bitime 5 tur kala başlayan yağmurun şiddetinin artacağını öngörmesi sayesinde sezonun 5'inci, kariyerinin 100. birinciliğine ulaştı. Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, son sırada başladığı yarışta 2. olarak çok önemli puanlar elde etti. Ferrari'den Carlos Sainz ise Verstappen'in 9.2, liderin 1 dakika 2.475 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Bu sonuçla puanını 246,5'a çıkaran Hamilton, Verstappen'in 2 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim'de yapılacak.

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