Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer, trafikte dehşet saçtı

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ölen kişinin kurşunlardan kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MANGALA GELMİŞLERDİ

Olay, 19 Eylül Pazar akşamı saat 17.30'da Çekmeköy'de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkiinde patika yolun kenarına araçlarını park ederek mangal yaktılar. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ADAM KAÇMAYA BAŞLADI

Kavgaya Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S'nin aile ve arkadaşlarının da katılmasıyla çıkan arbedede, Sezer Öztürk silahını çekerek aracının penceresinden Halil İbrahim S'ye doğrulttu. Silahı görünce kaçmaya çalışan adam kurşunların hedefi oldu. Olayda baba Haydar G, ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Talihsiz adam Nişantepe mezarlığına defnedilirken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının görgü tanığı Emre Sepetçi, "Ölen kişi kaçmayı başlayınca, öldüren şahıs araçtan çıkarak, sokaktaki kalabalığa 'Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o' dedi. Ardından üst üste silahını ateşledi ve adam kanlar içinde yere yığıldı. Her şey bir anda oldu. Adamı gözümüzün önünde öldürdü. 2 el de insanların üzerine sıktı. Sonra yabancı plakalı aracıyla kaçtı. Mahallede büyük korku ve panik yaşandı" diye konuştu. Olaydan sonra yakalanarak nöbetçi mahkemeye çıkarılan Sezer Öztürk'ün tutuklandığı bildirildi.