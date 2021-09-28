  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İzmir’de Kupa Voley heyecanı başlıyor

İzmir’de Kupa Voley heyecanı başlıyor

Atatürk Voleybol Salonu’nda Eczacıbaşı ile Mert Grup Sigorta, Galatasaray’la Karayolları oynayacak.

İzmir’de Kupa Voley heyecanı başlıyor

28.9.2021

AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar kategorisinde heyecan, 28-30 Eylül 2021 tarihleri arasında oynanacak grup etabı karşılaşmaları ile başlayacak. B Grubu maçları 3 gün boyunca İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bugün ilk müsabakada saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit- Mert Grup Sigorta karşı karşıya gelecek. Aynı salonda saat 18.30'da Galatasaray HDI Sigorta ile Karayolları rakip olacak. Tek devreli lig usulüne göre Bursa, İzmir ve Ankara'da olmak üzere 3 grupta oynanacak maçlar sonunda ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. C Grubu'nda yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Ankara'daki ilk maçında saat 18.30'da Kuzeyboru ile karşılaşacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de Kupa Voley heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.