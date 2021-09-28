Kupada şölen var

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. eleme turunda heyecan başlıyor. 3. Lig 2. Grup'ta sezona kötü başlayan Kızılcabölükspor, bugün deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Şanlıurfa Faruk Çelik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kızılcabölükspor, kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor. Fethiyespor ise Nevşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Nevşehir Gazi Stadı'nda müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ligde 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturan lacivert-beyazlılar, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Toplam 50 takımın mücadele edeceği ikinci tur tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada ikinci tur maçları da A Spor ekranlarında olacak.



KUPADA PROGRAM

BUGÜN

13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor

14.00 Karbel Karaköprü Bld.-Kızılcabölük

14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor

15.00 Belediye Derince-Formül Erbaaspor

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor

18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor



YARIN

13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor 15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe



30 EYLÜL PERŞEMBE

18.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka