Kupada şölen var

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. eleme turunda heyecan başlıyor. 3. Lig 2. Grup'ta sezona kötü başlayan Kızılcabölükspor, bugün deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Şanlıurfa Faruk Çelik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kızılcabölükspor, kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor. Fethiyespor ise Nevşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Nevşehir Gazi Stadı'nda müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ligde 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturan lacivert-beyazlılar, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Toplam 50 takımın mücadele edeceği ikinci tur tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada ikinci tur maçları da A Spor ekranlarında olacak.
KUPADA PROGRAM
BUGÜN
13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor
14.00 Karbel Karaköprü Bld.-Kızılcabölük
14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor
15.00 Belediye Derince-Formül Erbaaspor
15.30 Edirnespor-Çatalcaspor
18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor
YARIN
13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor 15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe
30 EYLÜL PERŞEMBE
18.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka
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