Manisa FK sancılı

TFF 1. Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başladıktan sonra çıktığı 4 maçı da kaybeden ve 2. sıradan 8.'liğe kadar gerileyen, lider Ümraniyespor'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü'nde kan kaybı bir türlü durdurulamıyor. Kadro istikrarını ilk 6 maçta koruyan teknik patron Serkan Özbalta'nın, Ümraniyespor maçında yaptığı sihirli dokunuşlar da işe yaramadı. 3 maçta 6 gol yiyen Muhammed'ten eldivenleri alan ve kaleye Metin Uçar'ı geçiren Özbalta'nın, defansta Loick Landre ve Bedirhan, orta alanda Sousa ve hücumda da Tabekou değişiklikleri işe yaramadı. Formsuz Anıl Koç, Hakan Barış, Özgür Çek ve Sadi Karaduman ise yedek kulübesine çekildi. Lider Ümraniyespor karşısında da puanla tanışamayan siyahbeyazlıların sergilediği performans hayal kırıklığı yarattı.