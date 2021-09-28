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Menemen pes etmiyor

TFF 1. Lig’de son oynadığı iki maçta Ankaragücü ve Eyüpspor karşısında geriye düşen sarı-lacivertliler, 1 puanı koparmayı bildi.

Menemen pes etmiyor

28.9.2021

TFF 1. Lig'de evinde ligin iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, son 2 maçta geriye düşmesine rağmen rakiplerinden puan koparmayı başardı. Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçen sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Eyüpspor karşısında 76. dakikada kalesinde golü gören İzmir ekibi, Mohamed Mahdi Sabbah'ın oyuna girdikten bir dakika sonra 86. dakikada attığı golle 1 puanı cebine koydu. Son 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan Menemenspor, 8 puana ulaştı. Sabbah da sarı-lacivertli formayla 2. golünü attı.

CENK LALECİ: İYİ MÜCADELE ETTİK
TEKNİK direktör Cenk Laleci, Eyüpspor maçında futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Kalecileri Batuhan'ın da iyi gününde olduğunu belirten genç teknik adam Laleci, "Rakibimiz karşısında sıkıntı yaşadık ama pes etmedik. Futbolcularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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