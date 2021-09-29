Alanya şahlandı

AYTEMİZ Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmaz, performansıyla lige damgasını vurdu. Akdeniz ekibi, Korkmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı, 13. sıradan 7. sıraya kadar yükseldi. Bülent Korkmaz Alanyaspor ile Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan 3 puan alırken önceki akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor ayrıca bu 4 maçlık süreçte 5 gol attı, 1 gol yedi, 10 puan topladı.