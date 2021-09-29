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Esenler Erokspor - Osmaniyespor Canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor'u konuk ediyor. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Korkmaz düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Esenler Erokspor - Osmaniyespor Canlı izle

29.09.2021, 18:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor'u konuk ediyor. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Korkmaz düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz..

CANLI YAYIN

ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Esenler Erokspor: Ege, Batuhan, İdris, Eray, Suat, Hüseyin, Yusuf, Abdulkadir, Veysel, Kadir, Burak
Osmaniyespor: Yağızcan, Sinan, Mehmet, Yavuz, Ali Sinan, Bora, Ali, Muzaffer, Mehmet, Onur, Gökhan

ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Esenler Erokspor-Osmaniyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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