Miraç dünya şampiyonu

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Miraç Saraç, 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 50 kiloda şampiyon oldu. Romanya, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerden 5 rakibini yenerek şampiyonluğunu göğüsleyen milli sporcu, "Benim gibi başarılar elde etmek isteyen kardeşlerime çok çalışmalarını ve asla pes etmemelerini öneririm. Cengizhan Mahallesi'nde hocalarımla çimlerin üstünde idman yaparken Bayraklı Belediyesi bize kapılarını açtı, imkan verdi. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğu yolunda bana ve benim gibi birçok güreşçi kardeşimize sahip çıkan Bayraklı Belediyesi, bu anlamda yeni başarılar elde etmek isteyen arkadaşlarımız için de önemli bir yer. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sırada minderde kazanmak istediğim dereceler, şampiyonluklar var" şeklinde konuştu.



VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

GENÇLER ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda derece sözü veren Miraç Saraç, Romanya'dan zirveye çıkarak döndü. Bayraklı, İzmir ve ülkemizi müsabakalarda başarıyla temsil eden Miraç, verdiği sözü tutarken, bir sonraki hedefinin minderde dereceler almak olduğunu söyledi. Miraç, " Daha yolun başındayım. Başarılarım sürecek" dedi.