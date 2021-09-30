Ağrı 1970 Spor: 1 Kuşadasıspor: 0

Kuşadasıspor, deplasmanda Ağrı 1970'e 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turda elendi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı. Uzatmanın 98. dakikasında Furkan, Kuşadası'nı yıkan golü kaydetti.
Kuşadasıspor, deplasmanda Ağrı 1970'e 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turda elendi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı. Uzatmanın 98. dakikasında Furkan, Kuşadası'nı yıkan golü kaydetti.
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