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Haberler Spor Ağrı 1970 Spor: 1 Kuşadasıspor: 0

Ağrı 1970 Spor: 1 Kuşadasıspor: 0

Ağrı 1970 Spor: 1 Kuşadasıspor: 0

30.9.2021

Kuşadasıspor, deplasmanda Ağrı 1970'e 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turda elendi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı. Uzatmanın 98. dakikasında Furkan, Kuşadası'nı yıkan golü kaydetti.

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