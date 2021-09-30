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Haberler Spor Akhisar’da Yılmaz takımdan memnun

Akhisar’da Yılmaz takımdan memnun

Akhisar’da Yılmaz takımdan memnun

30.9.2021

TRANSFER yasağıyla başladığı sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanla geçen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz, takımının geldiği noktadan memnun olduğunu söyledi. Yılmaz, "Genç bir takımız. Bu yüzden kırılgın bir yapıya sahibiz. Bizim sezon başından beri amacımız genç oyuncularımızı yetiştirerek hedefe gitmektir. 1-1 biten 24Erzincanspor maçından sonra taraftarların takımı tribüne çağırıp alkışlaması çok güzeldi. Şehir bu çocuklara inansın. Çok gururlu bir oyuncu grubumuz var" dedi.

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