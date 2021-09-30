Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe ve G.Saray, bugün kritik 90 dakikalara çıkacak. Günün ilk maçında Kanarya, D Grubu ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. İlk maçında Almanya'da E.Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Grupta aynı saatte Antwerp ise E.Frankfurt'u konuk edecek.

RACZKOWSKİ YÖNETECEK

G.Saray ise E Grubu ikinci maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. 22.00'de başlayacak maçı Polonyalı Pawel Raczkowski yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda Arda ve Omar dışında eksik yok. Aslan, E Grubu'ndaki ilk maçta Lazio'yu 1-0'la geçerken, Marsilya L.Moskova ile 1-1 beraber kaldı. E Grubu'ndaki diğer randevuda aynı saatte Lazio, L.Moskova'yı konuk ediyor. Her iki karşılaşma da Exxen'den ekranlara gelecek.



CENGİZ RAKİP OLACAK

G.SARAY karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak. Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor. Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz, 4 golle mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda.