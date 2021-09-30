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Haberler Spor Balotelli düğünde halay çekip oynadı

Balotelli düğünde halay çekip oynadı

Balotelli düğünde halay çekip oynadı

30.9.2021

ADANA Demirsporlu Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı sportif direktör Gökhan Göktürk'ün Dilan Göktürk'le düğününde halay çekip oynadı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, başkan vekili Metin Korkmaz, futbolcular ve kulüp çalışanlarının da katıldığı düğünde İtalyan forvet Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde halay çekip, davul zurna eşliğinde oynadı.

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