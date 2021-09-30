Belediye Kütahyaspor - Darica Gençlerbirliği | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor... Belediye Kütahyaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz..
İLK 11'LER
Belediye Kütahyaspor: Doğukan, İbrahim Yakup, Erdinç, İbrahim, Ali Mert, Ali Han, Bilal ,Muhammet Enes, Onur, Enes, Talha Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Sefa, Fatih, Nebi, Metin, Serhat, Tolga, Furkan Akın, Ender, Furkan Safi, Güray Fırat
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