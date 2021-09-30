Çakır’a büyük tepki

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece İtalyan ekibi Milan ile İspanya'dan Atletico Madrid'in oynadığı mücadeleye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu. Milan'ın evinde 2-1 mağlup olduğu randevuda ev sahibi takıma 29. dakikada kırmızı kart çıkaran ve 90+5'te Atletico Madrid lehine penaltı kararı veren Çakır'ın kararları İtalyanlardan büyük tepki çekti. Maçın 29. dakikasında Kessie'nin Cüneyt Çakır'dan ikinci sarı ve kırmızı kartı görmesinin ardından Hırvat futbolcu Ante Rebic, Çakır'ın üzerine yürüdü. Rebic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Milan Teknik Direktörü Pioli Milan yaptığı açıklamada, "Hakem Cüneyt Çakır iyi maç yönetmedi" derken ünlü hoca Fabio Capello İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Maçta kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız." ifadelerini kullandı.