Filede kura günü

Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri bugün belli olacak. 24 takımın katılımıyla 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihlerinde Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi, TSİ 18.00'de Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılacak. Üç aşamadan oluşan organizasyonun grup aşamasında 24 takım dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup 3.'sü ikinci tura yükselecek.



FİNALLER 2022'DE

Grup aşamasının ardından 2. tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022'de oynanacak. Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek 6'lı finaller ile sona erecek.



BEŞİKTAŞ ŞOKA GİRDİ

Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Cup'ta mücadele eden Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın 8 sporcusu, yedikleri yemekten zehirlendi. Tedavi altına alınan sporcular, taburcu edildi. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Erciyes Cup'ta mücadele etmek için 2 gün önce Kayseri'ye geldi. Önceki gün Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 73-69'luk skorla kazandı. Beşiktaşlı basketbolculardan bazıları karşılaşma sonrası yedikleri yemekten zehirlendi. Sporculardan 5'i önceki dün hastaneye kaldırılırken, 3'ü ise dün hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan sporcular taburcu edildi. İstanbul ekibi Beşiktaş'ın BOTAŞ ile oynayacağı maç ertelendi.