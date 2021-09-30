Horoz’da operasyon

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı iki mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Denizlispor'da yönetim masaya yumruğunu vurdu. Horoz'da, Altınordu ve Samsunspor mağlubiyetleri sonrası görüşme odasına çağrılan teknik direktör ile futbolcularla tek tek görüşme yapıldı. Taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Serhat Gülpınar'ın durumu da toplantıda ele alındı. Gülpınar ile yapılan görüşmede, iki haftalık mağlubiyetin nedenleri tartışılırken, kadro tercihindeki sıkıntılar konuşuldu. Gülpınar'la yola devam kararı alınırken, yeşil-siyahlı yönetim formsuz futbolcuların kulübeye çekilmesini ve kadroda revizyon yapılmasını talep etti. Toplantıda herkes eteğindeki taşları döktü. Sorunların kaynağına inilirken, oyunculara gerekli uyarılar yapıldı. Maçlarda oyundan çıkarılırken tepki gösteren futbolcuların davranışları da gündeme gelirken, takımın bu konuda da dikkati çekildi.

YENİ KAPTAN GÖKHAN SÜZEN OLDU

Denizlispor'da, yönetim ilk operasyonu takım içinde gerçekleştirdi. Horoz'da takım kaptanlığı Oğuz'dan alınarak, Gökhan Süzen'e verildi. Ankaragücü, Altınordu ve Samsunspor maçlarındaki hatalarıyla ve özel hayatıyla gündeme gelen kaptan Oğuz'dan kendisini bir an önce toparlanması istenirken, kaptanlık elinden alındı. Kaptanlık öncelikle 2. kaptan Aissati'ye önerildi. Aissati görevi kabul tmeyince pazubant Gökhan Süzen'e verildi. Aissati 2. kaptan olarak kaldı.



BASKAN MEHMET UZ: HOCAMIZ ÇOK ÖZVERİLİ

DENİZLİSPOR Kulüp Başkanı Mehmet Uz, henüz iki aydır görevde olan teknik direktör Serhat Gülpınar'ın iyi niyetinden şüpheleri olmadığını belirterek, "Herkesin eksik yönleri, hataları olabilir. Ancak, hocamızın iyi niyetini suistimal etmek isteyenlere müsaade etmeyiz. Taraftarlarımızdan sağduyulu olmasını istiyoruz. Hedefimizin öncelikle ligde kalmak olduğunu yine hatırlatmak isterim" dedi. TFF 1. Lig'de üst üste aldığı iki yenilgiyle 16. sıraya gerileyen Denizlispor, 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı için hazırlıklara başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Serhat Gülpınar futbolcularla toplantı yaptı.



'VAR UYGULANSA ÇOK DAHA İYİ OLUR'

DENİZLİSPOR Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, takımın ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi. Bolu'dan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini dile getiren İrdem, "Sonuç lehimize değildi ama Samsunspor maçında takımı beğendim. Birkaç kişisel hata dışında Samsunspor karşısında iyi oynadık. İster istemez ucuz yediğiniz bir golden sonra takımın direnci düştü. Bu ligde hakemler daha iyi olmalı. Çünkü emeğimiz boşa gidiyor. Hatta bu ligde de VAR sistemi uygulansa çok daha iyi olur" dedi.

SEBAHATTİN ALP