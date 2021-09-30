Manisa FK zincir kıracak

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'de son 4 haftadaki kötü gidişi Eyüpspor'u yenerek sonlandırmak istiyor. Sezona 3'te 3 yaparak başladıktan sonra oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve lider Ümraniyespor'un 10 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, 3 Ekim Pazar günü İstanbul'da konuk olacağı Eyüpspor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde dün yapılan antrenmanda futbolcular galibiyet sözü verdi.

KADROYU BOZMAYACAK

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın, Ümraniyespor karşısındaki kadroyu bozmadan Eyüpspor karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Kalede Metin Uçar'a şans vermesi beklenen Özbalta'nın, Andre Sousa, Nino Kouter'e orta alanda, Serge Tabekou'ya hücumda, Loick Landre'yi de defansta oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlı takımda, Dever Orgill, Nizamettin Çalışkan, Erhan Kara ve Guevin Tormin'in sakatlıkları devam ediyor.

ÜMİT YÖNEY