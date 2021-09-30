  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK zincir kıracak

Manisa FK zincir kıracak

1. Lig’de 3’te 3 yaptıktan sonra oynadığı son 4 maçta sıfır çeken siyah-beyazlılar, Eyüp’ü yenerek kötü gidişe son vermek istiyor

Manisa FK zincir kıracak

30.9.2021

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'de son 4 haftadaki kötü gidişi Eyüpspor'u yenerek sonlandırmak istiyor. Sezona 3'te 3 yaparak başladıktan sonra oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve lider Ümraniyespor'un 10 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, 3 Ekim Pazar günü İstanbul'da konuk olacağı Eyüpspor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde dün yapılan antrenmanda futbolcular galibiyet sözü verdi.

KADROYU BOZMAYACAK
Teknik direktör Serkan Özbalta'nın, Ümraniyespor karşısındaki kadroyu bozmadan Eyüpspor karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Kalede Metin Uçar'a şans vermesi beklenen Özbalta'nın, Andre Sousa, Nino Kouter'e orta alanda, Serge Tabekou'ya hücumda, Loick Landre'yi de defansta oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlı takımda, Dever Orgill, Nizamettin Çalışkan, Erhan Kara ve Guevin Tormin'in sakatlıkları devam ediyor.

ÜMİT YÖNEY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK zincir kıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.