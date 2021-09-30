Haberler Spor Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI

Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI

Türkiye Kupası 2. Tur maçında Mardin 1969 ve Gümüşhanespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da, alacağı galibiyetle bir üst tura yükselmek istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan Mardin 1969 - Gümüşhanespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

30.09.2021, 13:15