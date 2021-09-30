Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Tur maçlarıyla sürüyor. 2. Tur maçında Mardin 1969 ve Gümüşhanespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
MARDİN 1969 - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI 11'LERİ
Mardin 1969: Akın, Hebat, Abdulkerim, Muhammed, Ömürcan, Kerim, Abdulkadir, Ayhan, Ramiz, Nimet, Özgür
Gümüşhanespor: Burak, Yasin, Nasrullah, Yusuf, Akın Ulusoy, Murat, Göksel, Ünal, Oktay, Özgür Ortaç, Mustafa
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