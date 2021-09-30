  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI

Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI

Türkiye Kupası 2. Tur maçında Mardin 1969 ve Gümüşhanespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da, alacağı galibiyetle bir üst tura yükselmek istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan Mardin 1969 - Gümüşhanespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI

30.09.2021, 13:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Tur maçlarıyla sürüyor. 2. Tur maçında Mardin 1969 ve Gümüşhanespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN

MARDİN 1969 - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI 11'LERİ
Mardin 1969: Akın, Hebat, Abdulkerim, Muhammed, Ömürcan, Kerim, Abdulkadir, Ayhan, Ramiz, Nimet, Özgür
Gümüşhanespor: Burak, Yasin, Nasrullah, Yusuf, Akın Ulusoy, Murat, Göksel, Ünal, Oktay, Özgür Ortaç, Mustafa

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mardin 1969 - Gümüşhanespor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.