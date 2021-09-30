‘Sampiyonluğun en güçlü adayıyız’

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirterek, "Umuyor ve diliyorum ki; dünyanın dört bir yanında büyük bir sabır, heyecan ve tutkuyla Trabzonspor'un başarısını bekleyen siz değerli taraftarlarımız bu uzun lig maratonun sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacaktır" dedi. Uzun ve meşakkatli bir sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcu kadromuz, taraftarlarımızın mutluluğunu ne kadar çok istediklerini henüz daha sezonun başında olmamıza rağmen çok net bir biçimde gösterdiler. Futbolcularımızın saha içindeki azim, istek ve hırsı saha dışındaki bizleri de çok mutlu ediyor. Gayretimizi ve heyecanımızı bir kat daha perçinliyor. Trabzonsporumuz tarihini, kimliğini ve misyonunu ruhunda taşıyan oyuncularımızın da katkılarıyla başarıya yürüyecek. Şimdi her zamankinden daha çok bir ve beraber olma zamanı. Hep birlikte yan yana olma zamanı" diye konuştu.



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SAKAT oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Hugo ile Hüseyin'in Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyeceği Trabzonspor'da, tedavileri tamamlanan Trondsen ile Denswil takıma dönüyor. Karadeniz ekibinde, özellikle savunma hattında görev yapan Trondsen ile Denswil'in tedavilerinin tamamlanması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Genç oyuncu Ahmetcan'ın performansı beğeni toplarken, orta saha oyuncuları Dorukhan ile Abdulkadir Parmak'ın da Kayserispor karşılaşmasının ardından takıma katılmaları bekleniyor. İki oyuncunun milli arada takımla birlikte çalışarak eksik gidereceği ifade edildi.