Sheriff mucizesi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil henüz mağlup olmayan Moldova ekibi Sheriff Tiraspol'un Real Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet büyük yankı uyandırdı. Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk'in ardından deplasmanda Real Madrid'i de mağlup ederek, 2'de 2 yaptı ve D Grubu'nda 6 puan ile lider durumda. Real Madrid maçında yaptığı 10 kurtarışla geceye damga vuran Sheriff kalecisi Athanasiadis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirdi. Sheriff Tiraspol, 12.38 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.