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Tek hedef galibiyet

Ligde oynadığı son 3 maçtan 5 puan çıkaran Menemenspor, Altınordu’yu da yenerek yenilmezlik serisi yakalamak istiyor

Tek hedef galibiyet

30.9.2021

TFF 1. Lig'de son 3 maçından 5 puan çıkarıp çıkışa geçen Menemenspor, gözünü Altınordu karşılaşmasına çevirdi. Yarın İzmir derbisinde rakibine konuk olacak sarılacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, teknik direktör Cenk Laleci hedeflerinin uzun bir yenilmezlik serisi yakalamak olduğunu dile getirdi. Takımın rayına oturduğunu ifade eden Cenk Laleci, "Milli ara dönüşünde çok iyi işler yaptık. Hem skor hem de oyun anlamında takımımdan memnunum. Altınordu genç ve mücadeleci bir ekip. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Ben takımıma inanıyorum. Önceliğimiz Bornova'da kazanmak. Bunun için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

MAÇ İZMİR'E YAKIŞSIN
Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci şöyle konuştu: "Altınordu karşısında çok iyi futbol oynayıp 3 puanı cebimize koymak istiyoruz. İzmir'e yakışan bir maç olmasını istiyoruz."

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