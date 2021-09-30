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Haberler Spor Turgutluspor siftah peşinde

Turgutluspor siftah peşinde

Turgutluspor siftah peşinde

30.9.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 3 yenilgiyle başladıktan sonra evinde Çorum FK'yla golsüz berabere kalan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, bu hafta Bodrumspor deplasmanına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Akgün, "Maçın genelinde iyi oynayan taraf bizdik. 3 topumuz direkten döndü, 2 penaltımız verilmedi. Oyundan memnunuz. Tüm maçlarda girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik bugün 9-12 puan arası bir yerlerde olabilirdik. Bodrum ligin iddialı takımlarından birisi. Sahaya kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.

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