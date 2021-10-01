Bucaspor seri istiyor

nıp evindeki 2 müsabakada 4 puan kaybeden Bucaspor 1928, Cumartesi akşamı oynayacağı Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Bu sezon hem ilk kez evinde kazanmak hem de seri galibiyetler elde etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, "Uşakspor deplasmanında aldığımız 3 puan bize çok büyük moral verdi. Taraftarımızın önünde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. İç sahada kaybetmeye tahammül yok" dedi.

4 HAFTADA 7 PUAN ALDI

TFF 2'nci Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, ikinci haftada Akhisarspor'u deplasmanda 2-0 ile geçti. Üçüncü haftada konuk ettiği Pendikspor'a 1-0 yenilen Buca 1928, geçen hafta Uşakspor'u gurbette 2-1 yenmeyi başardı. 4 haftada 2 galibiyet, birer kez beraberlik ve mağlubiyet alarak 7 puan toplayan İzmir ekibi ligde dördüncü sırada yer alıyor.