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Bucaspor seri istiyor

Geçen hafta deplasmanda Uşakspor’u 2-1 yenen İzmir ekibi, üst üste 2. galibiyetini alma hedefinde

Bucaspor seri istiyor

1.10.2021

nıp evindeki 2 müsabakada 4 puan kaybeden Bucaspor 1928, Cumartesi akşamı oynayacağı Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Bu sezon hem ilk kez evinde kazanmak hem de seri galibiyetler elde etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, "Uşakspor deplasmanında aldığımız 3 puan bize çok büyük moral verdi. Taraftarımızın önünde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. İç sahada kaybetmeye tahammül yok" dedi.

4 HAFTADA 7 PUAN ALDI
TFF 2'nci Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, ikinci haftada Akhisarspor'u deplasmanda 2-0 ile geçti. Üçüncü haftada konuk ettiği Pendikspor'a 1-0 yenilen Buca 1928, geçen hafta Uşakspor'u gurbette 2-1 yenmeyi başardı. 4 haftada 2 galibiyet, birer kez beraberlik ve mağlubiyet alarak 7 puan toplayan İzmir ekibi ligde dördüncü sırada yer alıyor.

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