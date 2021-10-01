Filenin Efeleri’nin rakipleri belli oldu

RUSYA'NIN ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takım'ın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Başkent Moskova'daki Irina Viner- Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılan kura çekimi sonucunda Filenin Efeleri, E Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Yekaterinburg'da; İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek. Üç aşamadan oluşan dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek. Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak. Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek 6'lı Finaller (Final Six) etabı ile sona erecek.