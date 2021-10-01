Kupa heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki iki İzmir ekibi Arkas Spor ve Altekma bugün başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak. Ankara'da oynanacak B Grubu ilk maçında Arkas Spor saat 15.00'te Yeni Kızıltepespor ile kozlarını paylaşacak. Altekma ise saat 17.30'da Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Kupada iki ekibin programı ise şöyle: Yarın: 14.00 Sorgun Belediyespor - Arkas Spor, 16.30 Yeni Kızıltepe - Altekma. 3 Ekim Pazar: 12.00 Sorgun Belediyespor - Yeni Kızıltepespor, 14.30 Arkas Spor - Altekma.

TURNUVA ÜÇ GÜN SÜRECEK

Tek devreli lig usulüne göre 3 gün sürecek grup müsabakaları sonunda 3 grupta ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Organizasyonda A Grubu müsabakaları ise İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'de bugün saat 16.00'da Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, 18.30'da Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor maçları oynanacak. İstanbul'daki C Grubu maçlarında günün programı da şu şekilde: 16.00'da Halkbank- Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve 18.30'da Spor Toto-Tokat Bld Plevne.