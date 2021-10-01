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Kupa heyecanı

B Grubu ilk maçında Arkas Spor saat 15.00’te Yeni Kızıltepespor ile kozlarını paylaşacak. Altekma ise saat 17.30’daki Sorgun Bld. ile karşı karşıya gelecek.

Kupa heyecanı

1.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki iki İzmir ekibi Arkas Spor ve Altekma bugün başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak. Ankara'da oynanacak B Grubu ilk maçında Arkas Spor saat 15.00'te Yeni Kızıltepespor ile kozlarını paylaşacak. Altekma ise saat 17.30'da Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Kupada iki ekibin programı ise şöyle: Yarın: 14.00 Sorgun Belediyespor - Arkas Spor, 16.30 Yeni Kızıltepe - Altekma. 3 Ekim Pazar: 12.00 Sorgun Belediyespor - Yeni Kızıltepespor, 14.30 Arkas Spor - Altekma.

TURNUVA ÜÇ GÜN SÜRECEK
Tek devreli lig usulüne göre 3 gün sürecek grup müsabakaları sonunda 3 grupta ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Organizasyonda A Grubu müsabakaları ise İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'de bugün saat 16.00'da Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, 18.30'da Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor maçları oynanacak. İstanbul'daki C Grubu maçlarında günün programı da şu şekilde: 16.00'da Halkbank- Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve 18.30'da Spor Toto-Tokat Bld Plevne.

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