Manisa FK’da Yiğit sürprizi

TFF 1. Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlamasına rağmen son 4 maçını kaybederek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Yiğit Kerem'in U-18 Milli Takımı'nın Romanya'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna davet edilmesi kafalarda soru işaretleri yarattı. 17 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 7 maçta da yedek kulübesinde, altyapı patentli kimliğiyle oturdu. Teknik direktör Serkan Özbalta, futbolcuya 1 dakika bile şans vermedi. Bu sezon takımda hiç süre almayan genç oyuncunun buna rağmen milli takım antrenörleri tarafından ay-yıldızlı takıma çağrılması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

3 SEZONDA 5 MAÇA ÇIKTI

Manisa FK altyapısından yetişen ve 2019'da profesyonel yapılan Yiğit Kerem, orta sahada görev yapıyor. Genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda siyahbeyazlı formayı ilk kez giydi, kupada 5. turda Kayserispor'la deplasmanda oynanan maçta 46, Manisa'da oynanan maçta 13 dakika sahada kaldı. O sezon ligde hiç süre almayan Yiğit, geçen sezon 2. Lig'de iç sahadaki Gümüşhanespor maçında 28 dakika, kupada 3. turda Gümüşhanespor'a karşı 49 dakika, yine kupada 4. turda Konyaspor'a karşı 57 dakika sahada kaldı.

ÜMİT YÖNEY