Tire FK’da çifte transfer tamam

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) iddialı bir kadro kuran ve şampiyonluğa göz diken Tire FK, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Sarıkırmızılılar, Manisaspor'dan 24 yaşındaki ön libero Abdulsamet Can Kaptı ve Amed SK'dan 27 yaşındaki sağ bek Tugay Kırcalı'yı kadrosuna kattı. Tire 1922 ve Tire Belediyespor formalarını başarıyla terleten Can, Fenerbahçe U-19, Göztepe U-21, İzmirspor, Kuşadası 1922, Çal Belediye, Urganlıspor ve son olarak geçen sezon Manisaspor'da 1 maçta oynadı. 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 202 maçta 4 gollük bir grafik ortaya koyan başarılı sağ bek Tugay Kırcalı ise kariyerinde Karşıyaka U-21, Batman Petrol, Etimesgut, Karşıyaka, Diyarbekirspor, Tire 1922, 24Erzincanspor, Karaköprü Belediyespor ve son olarak Amed SK'da geçen sezon 2 maçta görev yaptı.

SERVET SARUN