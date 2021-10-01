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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları belli oldu

A Spor'un naklen ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları belli oldu. Süper Lig’den 5 takımın katıldığı kurada 87 ekip yer aldı. Giresunspor ise 3. turu bay geçerek 4. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları belli oldu

01.10.2021, 16:36

A Spor'un naklen ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları belli oldu. Süper Lig'den 5 takımın katıldığı kurada 87 ekip yer aldı.

Süper Lig temsilcilerinden Adana Demirspor, Altay, Antalyaspor, Giresunspor ve Kayserispor, bu turdan katıldı.

Giresunspor ise, 3. turu bay geçerek 4. tura yükseldi.

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