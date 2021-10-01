A Spor'un naklen ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları belli oldu. Süper Lig'den 5 takımın katıldığı kurada 87 ekip yer aldı.
Süper Lig temsilcilerinden Adana Demirspor, Altay, Antalyaspor, Giresunspor ve Kayserispor, bu turdan katıldı.
Giresunspor ise, 3. turu bay geçerek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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