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Haberler Spor Arkas iyi başladı

Arkas iyi başladı

Arkas iyi başladı

2.10.2021

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Ankara'da karşılaştığı Yeni Kızıltepe Spor'u 3-0 mağlup etti. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri nefesleri keserken rakibine 25-23, 25-17 ve 25-22'lik sonuçlarla üstünlük kuran lacivert-mavililer, parkeden 3-0 galip ayrılarak kupaya iyi bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci karşılaşmasında bugün saat 14.00'te Sorgun Belediyespor ile karşılaşacak.

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