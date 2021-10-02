Arkas iyi başladı

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Ankara'da karşılaştığı Yeni Kızıltepe Spor'u 3-0 mağlup etti. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri nefesleri keserken rakibine 25-23, 25-17 ve 25-22'lik sonuçlarla üstünlük kuran lacivert-mavililer, parkeden 3-0 galip ayrılarak kupaya iyi bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci karşılaşmasında bugün saat 14.00'te Sorgun Belediyespor ile karşılaşacak.