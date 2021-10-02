Kapıdaki tehlike

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe geride kalan haftayı galibiyetsiz kapatırken gelecek planlarımız da karıştı. Bu hafta sadece G.Saray Marsilya deplasmanından 1 puanla ayrılırken Beşiktaş Ajax'a 2-0, Fenerbahçe ise Olympiakos'a evinde 3-0 mağlup oldu. Yunanistan'ın UEFA sıralamasında rakibimiz olması sebebiyle özellikle Sarı Kanarya'nın Olympiakos'a yenilmesi hesapları alt üst etti. Böylelikle sıralamada Yunanistan'a geçildik ve 19. sıraya düştük.

DİREKT GİDEMİYORUZ

UEFA sıralamasında 18. sıra ve daha aşağı basamaklarda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına sadece 4 takım gönderebilecek. Bu yüzden, Türkiye bu sezonu 18 veya daha aşağıda bir sırada tamamlarsa; 2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan itibaren katılırken, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderememe ihtimalimiz bulunuyor. Böylelikle Türkiye Kupası galibi ve ligde 2. ve 3. sırayı alan takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'nde olacak.



PEREİRA TARTIŞILIYOR

F.BAHÇE'DE Vitor Pereira'nın Olympiakos maçındaki taktiği tartışma konusu oldu. Sosyal medyada taraftarlar 3'lü savunmanın çok açık verdiğini belirterek Pereira'nın taktiğini topa tuttu. Pereira, önceki gün basın toplantısında, "Herkes benden daha iyi biliyor." demişti. Bu arada maç sonrası Olympiakos Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis, küstahça bir açıklamada bulunarak, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" sözlerinin ardından Yunan basınından bazı siteler müsabakayla ilgili skandal manşetlere yer verdi. Gazetta "Olympiakos: Türkleri 70'te sahadan çıkardı" derken Sport24 "Şehirdeki rüya takım, Masouras ile Türkleri dağıttı" dedi. Naftemporiki ise "Olympiakos, şehrin gözünü kamaştırdı ve Fenerbahçe'yi küçük düşürdü" ifadelerini kullandı.