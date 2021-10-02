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Karşıyaka nefes aldı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karabük’ü uzatmalarda yenen İZmir temsilcisi, rakibiyle yarın yeniden karşılaşacak

Karşıyaka nefes aldı

2.10.2021

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda normal süresi 1-1 biten maçta Karabükspor'u uzatmada 3-1 mağlup ederek eleyen Karşıyaka, genç rakibi önünde zorlansa da sezonun ilk galibiyetini elde ederek moral kazandı. Gruptaki ilk 3 maçını farklı kaybederek dibe demir atan Karabükspor karşısında rotasyon yapan Kaf-Kaf, Erdoğan, Cenk, Sefer, Batuhan Demirel, Caner, Fatih gibi isimleri saha sürdü. Yeni transferlerden Alperen ve Oğulcan da ikinci yarıda şans bulup yeşil-kırmızılı formayı ilk kez kupada giydi. Yeni transferlerinden Abdülkadir'in golüyle öne geçtiği sınavda penaltıdan kalesinde gördüğü golle zorlanıp normal süreyi 1-1 berabere tamamlayan Karşıyaka, yenilerinden Okan Yılmaz'ın 102 ve 118'inci dakikalarda attığı harika golleriyle mücadeleyi penaltılara taşımadan kazanmasını bildi. R

AKİP YİNE KARDEMİR KARABÜKSPOR
KARABÜK'TEN dönmeyip Safranbolu'da kamp yapan KSK, yarın da ligde sezonun ilk galibiyetini almak için rakibine konuk olacak.

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