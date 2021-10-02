Kuntz seçimini yaptı

A Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya maçları öncesi aday kadrosunu açıkladı. Kadroda sürpriz isimler yer alıyor. Deneyimli hoca, Süper Lig'de ve Avrupa'da forma giyen millilerin maçlarını stattan takip etti. Alman çalıştırıcı, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun A milli takım aday kadrosuna ilk kez davet etti. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak. Ayrıca Trabzonsporlu Berat Özdemir de A milli takım aday kadrosuna davet edildi. Asıl sürpriz ise Caner Erkin ve Serdar Aziz'in milli takıma geri dönmeleri oldu. Öte yandan Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar, bu kez aday kadroya çağırılmadı. Yıldız oyuncu, son oynanan Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının aday kadrosuna çağırılmış ancak sakatlanmıştı.



ISTE MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

A Milli Futbol Takımımızın, 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu şu şekilde: Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Körkçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun.