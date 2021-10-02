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Haberler Spor “Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyoruz”

“Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyoruz”

“Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyoruz”

2.10.2021

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekimi töreninde Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor'a özel olarak teşekkür etti. Düşmez, "Bu güzel oyunu Türkiye'nin her yerinde bizlere izlettiren Turkuvaz Medya Grubu'na ve A Spor'a çok teşekkür ediyorum. Lig şampiyonluğu tabi ki ayrı bir başarıdır ama kupanın yeri de ayrıdır. Kupaya 5 ligle başlıyorduk ama pandemiden dolayı amatör maçlar geç başladığı için bu sezon katılmıyorlar. Seneye pandemi inşallah bitecek ve 5 ligle birlikte Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklayacak. Heyecanlı, zevkli, güzel bir turnuva diliyorum" dedi.

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