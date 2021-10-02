“Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyoruz”

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekimi töreninde Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor'a özel olarak teşekkür etti. Düşmez, "Bu güzel oyunu Türkiye'nin her yerinde bizlere izlettiren Turkuvaz Medya Grubu'na ve A Spor'a çok teşekkür ediyorum. Lig şampiyonluğu tabi ki ayrı bir başarıdır ama kupanın yeri de ayrıdır. Kupaya 5 ligle başlıyorduk ama pandemiden dolayı amatör maçlar geç başladığı için bu sezon katılmıyorlar. Seneye pandemi inşallah bitecek ve 5 ligle birlikte Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklayacak. Heyecanlı, zevkli, güzel bir turnuva diliyorum" dedi.