Akhisar kötü başladı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) Akhisar Belediye Basketbol, sezonun ilk maçında sahasında Bornova Belediye Karşıyaka'ya 87-78'lik skorla mağlup oldu, hayal kırıklığı yaşattı. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta 5 dakikalık süre 9-9 eşitlikle geçildi. Hücumlardan boş dönen yeşilbeyazlılar, ilk periyotu 24-13 geride kapattı. Akhisar, ikinci periyotta da istediği ritmi yakalayamadı, devreyi de 37-27 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta Carberry-Williams ikilisini durduramayan Akhisar, son bölüme 21 sayı farkla mağlup girdi: 44-65. Son periyotta Gavin ve Routt ile etkili olan Akhisar, farkı azaltsa da salondan 87-78 mağlup ayrılıp, şoke etti.

■ KENAN MOLLA