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Akhisar kötü başladı

Yeşil beyazlılar TBL'de sezonun ilk maçında evinde Bornova Bld karşısında şok bir mağlubiyet aldı

Akhisar kötü başladı

3.10.2021

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) Akhisar Belediye Basketbol, sezonun ilk maçında sahasında Bornova Belediye Karşıyaka'ya 87-78'lik skorla mağlup oldu, hayal kırıklığı yaşattı. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta 5 dakikalık süre 9-9 eşitlikle geçildi. Hücumlardan boş dönen yeşilbeyazlılar, ilk periyotu 24-13 geride kapattı. Akhisar, ikinci periyotta da istediği ritmi yakalayamadı, devreyi de 37-27 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta Carberry-Williams ikilisini durduramayan Akhisar, son bölüme 21 sayı farkla mağlup girdi: 44-65. Son periyotta Gavin ve Routt ile etkili olan Akhisar, farkı azaltsa da salondan 87-78 mağlup ayrılıp, şoke etti.

■ KENAN MOLLA

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