Antalyaspor’dan büyük tepki var

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Teknik Direktör Ersun Yanal kararlara sert şekilde sitem etti. Ersun Yanal, Balotelli'nin golü hakkında, "Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp" diye konuştu. Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler veriliyor diyerek sitemlerde bulunan Berkay Bahar ise, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kararsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Federasyon buna çare bulsun. Yoruluyoruz burada" ifadelerini kullandı.