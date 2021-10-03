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Haberler Spor Arkas doludizgin

Arkas doludizgin

Arkas doludizgin

3.10.2021

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de B grubundaki 2. maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi. İlk seti 25-20 önde kapatan İzmir ekibi, ikinci ve üçüncü seti sırasıyla 25-23 ve 25-17 kazandı ve 2'de 2 yaptı. Arkas Spor gruptaki 3. maçında bugün saat 14.30'da Altekma ile oynuyor.

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