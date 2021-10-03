Aydın BŞB çok mutlu

SULTANLAR Ligi ve CEV Challenge Cup'ta mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Balkan Şampiyonu olarak sezona fırtına gibi başlayan, kupada Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen Sarıyer Belediye'yi 3-1, son maçta da Nilüfer Belediye'yi 3-0 mağlup ederek iki galibiyetle çeyrek finale çıkan mavi-beyazlılarda, başantrenör Alper Hamurcu umutlu. Grupta seviye olarak denk takımların yer aldığını dile getiren Hamurcu, "Özellikle saha içerisinde bireysel performanslardan daha çok takım performansını ortaya koyuyor olmamız, teknik ekip olarak bizleri çok daha fazla mutlu etti. Umarım bu birlikteliği ve takım oyununu bütün sezona yayabiliriz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ