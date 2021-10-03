Başakşehir’de Belözoğlu sesleri

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesiyle birlikte 8 haftada 6 puanda kalan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yönetim, yeni teknik adam için arayışlara girdi. Turuncu-lacivertli takımda öne çıkan ismin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun da bu göreve sıcak baktığı belirtildi.

TARAFTARLAR DA İSTİYOR

Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki en önemli etkenlerden. Turuncu- lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime bir çağrıda bulunmuştu.