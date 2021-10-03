MAÇIN 4. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi. 48. dakikada Emre Akbaba'nın korner atışında Fatih Aksoy topu kafayla filelere gönderdi 0-1. 86. dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza alanına gönderdiği top Awaziem'e çarparak ağlarla buluştu.1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Konyaspor pes etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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