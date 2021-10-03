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Haberler Spor Konyaspor pes etmedi

Konyaspor pes etmedi

Konyaspor pes etmedi

3.10.2021

MAÇIN 4. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi. 48. dakikada Emre Akbaba'nın korner atışında Fatih Aksoy topu kafayla filelere gönderdi 0-1. 86. dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza alanına gönderdiği top Awaziem'e çarparak ağlarla buluştu.1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

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