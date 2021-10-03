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Haberler Spor Köyceğiz nihayet

Köyceğiz nihayet

Köyceğiz nihayet

3.10.2021

THF Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin Egeli temsilcisi Köyceğiz Belediyespor, 3. hafta mücadelesinde sahasında MYK Hentbol SK'yı 29-26 mağlup ederek, bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 önde geçen Köyceğiz Belediyespor, ikinci yarıda üstünlüğünü sürdürüp galibiyete ulaştı. Köyceğiz Belediyespor'da, Emre Tosun 9, Mehmet Bulut 7, Burak Dağcı, Hakan Avvuran, Alexandr Lupascu ve Behçet Çimen 2'şer golle skora katkı yaptı.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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