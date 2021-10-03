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Haberler Spor Manisa Yuntdağı’nda yağlı güreş heyecanı

Manisa Yuntdağı’nda yağlı güreş heyecanı

Manisa Yuntdağı’nda yağlı güreş heyecanı

3.10.2021

YUNUSEMRE Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor. Organizasyonda son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan bugün Ortaköy Er Meydanı'nda güreşseverlerle buluşacak. Ata sporu olan güreşe olan ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 6.'sı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, bu yıl da pandemi tedbirlerine uyarak organizasyonu düzenliyor. Kortej yürüyüşü düzenlenirken, Ortaköy'e ulaşım imkanı olmayan vatandaşlar için gün boyunca alana ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

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