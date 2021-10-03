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Haberler Spor Mario Balotelli yine gündeme oturdu

Mario Balotelli yine gündeme oturdu

Mario Balotelli yine gündeme oturdu

3.10.2021

SÜPER Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Adana Demirspor, rakibini 2-1'lik sonuçla geçerken geceye yine Mario Balotelli damga vurdu. Beşiktaş maçında attığı golden sonra teknik direktör Sergfen Yalçın'a yaptığı hareketle gündem olan Balotelli, önceki gün de Antalyalı Fredy ile kapıştı. İkinci yarıda bir pozisyonda topu önüne alan Balotelli, rakibinin arkadan teması sonrası aniden durup Fredy'i ittirdi. Futbolcular iki oyuncuyu ayırırken, Balotelli sarı kart gördü. Antalyaspor filelerini de havalandıran yıldız futbolcu gol sayısını dörde çıkarırken, bir asist üretmeyi başardı.

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